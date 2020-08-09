Erdoğan: "Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in... - Son Dakika

Erdoğan: "Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:45

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil