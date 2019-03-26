Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü'nü Özel Bir Video ile Kutladı

Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü'nü Özel Bir Video ile Kutladı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü'nü Özel Bir Video ile Kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan ve ünlü tiyatro sanatçılarının birlikte söylediği, "Sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var" vurgusu yapılan bir video klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan video klipte, ünlü tiyatro sanatçıları Nilgün Belgün, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu yer aldı.

Erdoğan, "sanatvarsahayatvar" etiketiyle videoyu paylaşarak, "Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü, Güncel
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