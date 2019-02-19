Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Dünyada Şu Anda, Batı'da Özellikle Sözde 'Ermeni Soykırımı' Adıyla Bazı Propagandalar...

Erdoğan: "Dünyada Şu Anda, Batı'da Özellikle Sözde 'Ermeni Soykırımı' Adıyla Bazı Propagandalar...

1 saat önce

Erdoğan: "Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı' adıyla bazı propagandalar yapılıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı' adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:46 Kaynak: AA

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