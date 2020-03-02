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Erdoğan: "Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta...
6 saat önce
Erdoğan: "Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum"
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