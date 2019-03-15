Erdoğan: "Dünyada Yükselişi Seyredilen ve Hatta Teşvik Edilen İslam Düşmanlığı, Bireysel Taciz...
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Erdoğan: "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır.
Erdoğan: "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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