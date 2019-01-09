Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:05
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