Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." dedi.

Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:05 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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