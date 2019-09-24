Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta...
1 saat önce
Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez
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