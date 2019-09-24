Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta...
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Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta...

1 saat önce

Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.

Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta..., System.String[]

Erdoğan: Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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