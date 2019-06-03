Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk...
1 saat önce
Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek kalplerimizi hüzünlendiriyor.
Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek kalplerimizi hüzünlendiriyor."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:01 Kaynak: AA
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