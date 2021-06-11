Erdoğan: "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde... - Son Dakika

Erdoğan: "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde...
11.06.2021 15:05
Erdoğan: "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."
Erdoğan: "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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