Erdoğan: Dünyanın neresinde bir darbeci varsa onların karşısındayız
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03
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