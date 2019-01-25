Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dünyanın neresinde bir darbeci varsa onların karşısındayız

Erdoğan: Dünyanın neresinde bir darbeci varsa onların karşısındayız

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.

Erdoğan: Dünyanın neresinde bir darbeci varsa onların karşısındayız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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