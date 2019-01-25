Erdoğan: Dünyanın neresinde bir darbeci varsa onların karşısındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız" dedi.

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