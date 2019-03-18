Erdoğan: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Tüm Masumlara, Tüm Müslümanlara ve Türklere Kalkan Ellere...
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Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."
Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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