Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Tüm Masumlara, Tüm Müslümanlara ve Türklere Kalkan Ellere...

Erdoğan: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Tüm Masumlara, Tüm Müslümanlara ve Türklere Kalkan Ellere...

47 dakika önce

Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

Erdoğan:
Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Politika
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