Erdoğan: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Tüm Masumlara, Tüm Müslümanlara ve Türklere Kalkan Ellere...

Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

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