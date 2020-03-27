Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı... - Son Dakika
Erdoğan: "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı...
6 saat önce
Erdoğan: "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz.
Erdoğan: "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Kesik kol cinayetinde veteriner hekim suçunu itiraf etti Manisa'da bulunan insan uzuvlarıyla ilgili tutuklanan kişi suçunu itiraf etti KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi