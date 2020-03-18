Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci... - Son Dakika
Erdoğan: "Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci...
6 saat önce
Erdoğan: "Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.
Erdoğan: "Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:58 Kaynak: AA
Son Dakika 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu