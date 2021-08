Erdoğan: Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Ay Yıldız Projesi'ne ilişkin, "Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık, sağda solda filan böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Dumlupınar Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlayarak, "Bu savaşı Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri olan Sırpsındığı'na benzeterek 'Rumsındığı' diye adlandıran ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen kahramanlarımızın her birini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Gerek bu zaferde gerekse İstiklal harbinin tamamında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman ordumuz 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanı Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürmeyi başararak tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atmıştır" dedi.

'ORTAK BİR ÇATI ALTINDA FAALİYET GÖSTERMESİNİ MECBURİ HALE GETİRDİ'Erdoğan, Ay Yıldız projesinin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmeyi önemli bir mesaj olarak gördüğünü belirterek, "Bilindiği gibi Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız; 1930'lu yıllarda dönemin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Kara Kuvvetleri binamız 1937 yılında, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin müşterek binaları 1960 yılında inşa edilmiş, Hava Kuvvetlerimiz 1985 yılında ayrı bir binaya taşınmıştır. Türkiye 'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında, güçlü bir altyapıyla, yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi hale getirmiştir. Bunu gerek Bakanımla, gerek Genelkurmay Başkanım, Kuvvet Komutanlarımızla enine boyuna değerlendirdik. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor dedik. Bu müşterek merkezden hem yatırım hem harcamalar hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize işte şu anda temelini atacağımız böyle bir Ay Yıldız Projesi yakışır dedik ve inşallah bugün de bu temeli beraber atıyoruz. Rabim yar yardımcımız olsun" diye konuştu.'15 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK'Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıklarını bir araya toplayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Burada inşa edilecek binalar, en son teknoloji ile donatılmanın yanında çevreye duyarlılığı ile de öne çıkacaktır. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Yaklaşık 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan Ay Yıldız Projesi bu kapsamda 890 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek ve 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde dağınık, sağda solda böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Az önce ekranda da izlediniz her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin TSK 'nın gücüne güç katacağını ve inşaatı yüklenen firmanın binaları en kısa sürede tamamlayacağına inandığını söyledi.'ŞİMDİ TİHA'MIZ DA VAR'"Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsiz. Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu, vermedi ve askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi artık bunları biz zaten kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi İHA'mız, SİHA 'mız var, şimdi TİHA'mız da var. ve bunlarla birlikte bundan sonraki süreç savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, artık 'ne alırsın' diyeceğiz."'ARTIK MERDİVEN ALTI ÇALIŞAN YARGI MENSUPLARI OLMAYACAK'Türkiye'nin bütün bombalara varıncaya kadar her şeyi kendisi üretir hale geldiğini belirten Erdoğan, "Vesayet dediğimiz bu çarpık zihniyet sadece güvenliğimize değil, demokrasimize ve kalkınmamıza adeta takoz olmuş, her fırsatta takvimi geriye sarmaya çalışmıştır. Daha kötüsü, maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en sinsi, en alçak, hain tezahürü olan önce emniyet, yargı teşkilatları, ardından ordu içindeki mensupları vasıtasıyla başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli, açık destelerdir. Şimdi ben FETÖ'ya da sesleniyorum, çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da hemen buraya yakın bir merkezde açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Her şeyi ile muhteşem, Yargıtay binasında Yargıtay mensuplarımız bu çalışmalarını çok daha huzurlu bir ortamda yapacaklar. Hamdolsun milletimiz ebedi vatanımız Anadolu'yu örtülü işgali projesi olan 15 Temmuz darbe girişimini göğsünü kurşunlara siper ederek geri püskürtmüştür. Bu direnişle milletimiz hem bu hainlere, hem de onlardan medet umanlara bir kez daha derslerini vermiştir" dedi.'TÜRKİYE, AYAĞINA TAKILAN HER ÇELMEDEN KURTULDU'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları her eser ve hizmetin milletin azmini ve kararlılığını bilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Gençlerimize; cumhuriyet tarihinin en yüksek siyasi, ekonomik, askeri gücüne sahip ülkesini bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde olduğu gibi bir döneme ülkemizin böylesine sağlam bir altyapıyla giriyor olması en büyük avantajımızdır. Dünyanın son yüzyılda yaşadığı büyük dönüşümleri kendi iç sorunlarına gömülmüş olması sebebiyle kısmen veya tamamen kaçıran Türkiye'nin bu defa fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini düşünürüm. Bunun için yapmamız gereken istikrar ve güven ikliminin sürmesini sağlamaktır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Dünyanın her yerinde özellikle bölgemizde nerede bir acı, nerede bir zülüm, nerede bir yıkım varsa gerisinde parçalanmış bir millet, birbirine düşmüş veya düşman edilmiş bir toplum, bütünlüğünü kaybetmiş bir sosyal yapı vardır. Hamdolsun bizi bugüne kadar böylesine bir duruma düşüremediler, inşallah bundan sonra da düşüremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bugün temelini atmakta olduğumuz Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların temel işlevleri yanında milletlerin ve devletlerin gücünün de sembolleri olduğuna inanıyorum. Bugün bu sembollerden bir tanesinin daha temelini atıyoruz. Dört bir yanını okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla nice altyapı yatırımlarıyla donattığımız Türkiye'yi bu tür abide eserlerle adeta taçlandırıyoruz."

Tören sırasında projenin üstlenici firmanın yetkilileriyle projenin daha erken telim edilmesini isteyen Erdoğan, yüklenici firma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından projenin 19 Mayıs 2023'te tamamlanacağını ilan etti.