Erdoğan: Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Ay Yıldız Projesi'ne ilişkin, "Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık, sağda solda filan böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Dumlupınar Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlayarak, "Bu savaşı Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri olan Sırpsındığı'na benzeterek 'Rumsındığı' diye adlandıran ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen kahramanlarımızın her birini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Gerek bu zaferde gerekse İstiklal harbinin tamamında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman ordumuz 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanı Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürmeyi başararak tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atmıştır" dedi.