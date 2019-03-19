Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Duyuyorum Ki Teşkilatımızda Vatandaşlarımızı Anlamakta Hala Zorlananlar Var. Duyuyorum Ki...

Erdoğan: "Duyuyorum Ki Teşkilatımızda Vatandaşlarımızı Anlamakta Hala Zorlananlar Var. Duyuyorum Ki...

32 dakika önce

Erdoğan: "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var.

Erdoğan:
Erdoğan: "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA

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