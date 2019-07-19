Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek
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Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek

47 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi. Şiddetli sağanak yağış sonrası kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulunurken, 6 kişiyi (4 çocuk, 1 kadın ve bir erkek) arama çalışmaları sürüyor

Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sel ve toprak kayması sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi.

Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.
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Akçakoca, Düzce, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52 
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