Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi. Şiddetli sağanak yağış sonrası kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulunurken, 6 kişiyi (4 çocuk, 1 kadın ve bir erkek) arama çalışmaları sürüyor
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesindeki sel ve toprak kayması sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi.
Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı
'dan bilgi alan Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52
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