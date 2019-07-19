Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
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Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.

Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.
Bekir Pakdemirli, Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:42 
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