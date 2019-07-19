Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce
'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:42
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