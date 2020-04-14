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Erdoğan: "Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha...
6 saat önce
Erdoğan: "Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir"
Erdoğan: "Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir"
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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