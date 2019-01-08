Son Dakika Haberleri: Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında dar gelirli vatandaşları sevindiren bir açıklamada bulundu. Erdoğan düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devletin üstleneceğini söyledi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

2,5 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI DEVLET KARŞILAYACAK

"Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 Kilowatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:10:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]