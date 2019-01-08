Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında dar gelirli vatandaşları sevindiren bir açıklamada bulundu. Erdoğan düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimini devletin üstleneceğini söyledi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

2,5 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI DEVLET KARŞILAYACAK

"Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 Kilowatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak."