Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki Görüntüleri) Bu Adam Edirne'de Tekrar Belediye...
40 dakika önce
Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri) Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez."
Erdoğan: " (Edirne
Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri) Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:34 Kaynak: AA
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