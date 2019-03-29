Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki Görüntüleri) Bu Adam Edirne'de Tekrar Belediye...

Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki Görüntüleri) Bu Adam Edirne'de Tekrar Belediye...

40 dakika önce

Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri) Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez."

Erdoğan:
Erdoğan: " (Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri) Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:34 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Edirne, Güncel
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