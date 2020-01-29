Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu... - Son Dakika
Erdoğan: "Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu...
6 saat önce
Erdoğan: "Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Eğer biz savunma sanayisinde kendi üretimimizle yerli-milli adımları atmamış olsaydık, şu anda terörle mücadelede çökerdik."
Son Dakika Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi