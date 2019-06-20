Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu hizmeti getiren biz olduk"
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Erdoğan: "Eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu hizmeti getiren biz olduk"

17 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.
Erdoğan: Eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu hizmeti getiren biz olduk
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:59 Kaynak: AA
TV, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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