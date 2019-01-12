Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Eğer Türkiye Eski Türkiye Olsaydı, Bugün Suriye'de O Terör Koridoru da Kurulmuştu, Irak...

Erdoğan: "Eğer Türkiye Eski Türkiye Olsaydı, Bugün Suriye'de O Terör Koridoru da Kurulmuştu, Irak...

1 saat önce

Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Güncel
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