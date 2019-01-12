Erdoğan: "Eğer Türkiye Eski Türkiye Olsaydı, Bugün Suriye'de O Terör Koridoru da Kurulmuştu, Irak...
1 saat önce
Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı.
Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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