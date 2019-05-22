Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Eğitim Gibi 82 Milyonu İlgilendiren Bir Konuda Meseleyi İdeolojik Zemine Çekmek, Yapıcı...

Erdoğan: "Eğitim Gibi 82 Milyonu İlgilendiren Bir Konuda Meseleyi İdeolojik Zemine Çekmek, Yapıcı...

8 saat önce

Erdoğan: "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:34 Kaynak: AA
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