Erdoğan: "Eğitim Gibi 82 Milyonu İlgilendiren Bir Konuda Meseleyi İdeolojik Zemine Çekmek, Yapıcı...
8 saat önce
Erdoğan: "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"
Erdoğan: "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:34 Kaynak: AA
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