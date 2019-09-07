Erdoğan: eğitim, kültür ve sanatta hedeflerin gerisinde kaldık (2)

ERDOĞAN'DAN MİHALIÇÇIK'A DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Modern Müze açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Müzesi'nin de açılışını yaptı. Caddede kendisini görmek için ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Mihalıççık ilçesine de doğal gaz müjdesi vererek, "Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını yaptık. Hakikaten Eskişehirimiz için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığım bu müzenin Eskişehirimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın müzenin kurucusu Erol Tabanca Bey'e ve eşine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu tür bir açılış sebebi ile geldik, şimdi ikinci bir müze açılışı yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla bir toplantımız var. Ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor. Fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ilçesiyle ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu da bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Müzesi'nin açılışının ardından parti teşkilatıyla bir otelde bir araya geldi.