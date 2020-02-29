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Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe...
6 saat önce
Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor."
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