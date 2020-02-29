Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe... - Son Dakika

Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe...

6 saat önce

Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Ekonomi) Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor."

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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