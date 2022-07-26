Erdoğan: "Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir. - Son Dakika
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Erdoğan: "Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir.

26.07.2022 04:16
Erdoğan: "Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomi olarak battık diyenlere cevap oradan geçen otobüsler, TIR'lardır. ‘Bu ülke batmıştır’ diyenleredir. Herkesin altında arabası da var maşallah” dedi. Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin; “2023 seçimlerini de bu zamana kadar girip galip çıktığımız seçimlerden daha önemli görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Sen ben değil, bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demek” diye konuştu. Erdoğan, hafta sonu Ordu’da fındık taban fiyatını açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi olarak battık diyenlere cevap oradan geçen otobüsler, TIR'lardır. 'Bu ülke batmıştır' diyenleredir. Herkesin altında arabası da var maşallah" dedi. Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin; "2023 seçimlerini de bu zamana kadar girip galip çıktığımız seçimlerden daha önemli görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Sen ben değil, bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demek" diye konuştu. Erdoğan, hafta sonu Ordu'da fındık taban fiyatını açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları cevapladı. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli ihracına yönelik mutabakatın başarılı şekilde imzaladık. Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Ortaya çıkabilecek kıtlıklar peşinen önlenecek. Yürütülen müzakereler çok hassas ilerledi.  Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Buradaki başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır. Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından sürdürülebilir bir anlayış var.

"OLAY SADECE İSVEÇ, FİNLANDİYA DEĞİL ALMANYA'DA, FRANSA'DA, İNGİLTERE'DE, İTALYA'DA BÖYLE, İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN HEMEN HEMEN TAMAMINDA BÖYLE"

PKK, PYD ve FETÖ'ye destek verilmeyeceğini kırmızı çizgimiz olarak anlattık. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var. Bu ülkeler ortak mekanizma toplantılarında teröre desteğin sonlandırılması için atılan veya atılmayan adımların muhasebesi ortaya konacaktır. Türkiye'den bu konuda taviz verilmesi beklenmemelidir. Olay sadece İsveç, Finlandiya değil Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da böyle, İskandinav ülkelerinin hemen hemen tamamında böyle.

"MISIR HALKI, MÜSLÜMAN. MÜSLÜMAN, MÜSLÜMANA TERS BAKACAK DEĞİL"

Yunanistan, güvenlik ihtiyaçlarımız için uçak almamızı engellemeye çalışıyor. Ne gerekiyorsa vakti, saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız. ABD'ye Fransa'ya saldırarak 'Türkiye'ye vermeyin' diyorlar. Ama biz duruşumuzla konumumuzu koruyoruz. Buradan gereken dersi almışlardır. Yunanistan'ın sürdürdüğü bu faaliyetler sadece Lozan anlaşmasına değil, Paris Anlaşması'na da ters. Bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmasıyla verildiğini sanırım Miçotakis bilmiyor. Sanırım öğrenecek. Mısır ile ilgili süreç alt düzeyde devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım. Bu da olabilir. Çünkü Mısır halkı, Müslüman. Müslüman, Müslümana ters bakacak değil.

"MÜLTECİLERDEN GERİ DÖNÜŞLERİ ARTIRALIM DİYORUZ"

Biz Suriye'nin kuzeyinde hedef olarak 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları AFAD'ımızla birlikte yapıyoruz. O ilkel çadırlarda insanları yaşaması ne insani ne de İslami değildir. AFAD'ın koordinesinde, STK'larımızın katılmasıyla şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik. ve devam ediyor. Şimdi yeni bir projeye gireceğiz. Zemin artı kat şeklinde. Buralara bizdeki mültecilerden geri dönüşleri artıralım diyoruz.

"FINDIK ÜRETİCİSİNİ ASLA ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu.

Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak.' Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız. Ben Bay Kemal ve hanımefendinin ağzına bakıp açıklama yapmam. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.

"YAPILAN ÇALIŞMALARLA 850 TL'YE GELECEK BURS"

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Bir de üniversite öğrencilerinden harç alınıyordu. Harcı, Bay Kemal söyledi de mi kaldırdık, yoksa yanındaki ortağı söyledi de mi kaldırdık? Şimdi yapılan çalışmalarla 850 TL'ye gelecek burs.

Kredinin 3 ayağı var. Krediyi alıyorsan, anında ödemen diye bir şey yok. Sigortalı işi bulduktan sonra 2 yıl gibi bir süre içerisinde de bunu ödeyeceksin. Burada faiz falan yok. Başbakanlığım dönemimde de açıklamıştım. Ne faiz ne enflasyon. Sadece anapara. Biz öğrencilerimizi kesinlikle muhalefetin bu saçma sapan yaklaşımlarına ezdirmeyiz.

Muhalefetin bu projelere karşı yaklaşımı her zaman yapılmaması istikametinde oldu. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken, yapılmaması için denizden motorlarla Anadolu Kavağı'na geldiler. Gösteriler yaptılar. Biz yaptık ve şu anda yoğun bir şekilde trafiği var. Ekonomi olarak battık diyenlere cevap oradan geçen otobüsler, TIR'lardır. 'Bu ülke batmıştır' diyenleredir. Herkesin altında arabası da var, maşallah.

"SEÇİMLERİN KAZASI, TELAFİSİ OLMAZ. SEN BEN DEĞİL, BÜTÜN BİR ÜLKE KAYBEDER"

2023 seçimlerini de bu zamana kadar girip galip çıktığımız seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi de bir dönüp noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Sen ben değil, bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demek.

"O MAKAMLARA KENDİLERİ LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER. ONLARA MAKAM VERİLDİYSE HEPSİ DE ONLARA BİR İRADE MAKAMLARI VERDİ"

Cumhur İttifakı olarak kendimizden sorumluyuz. Bizim partilerimizin arasında bir sorun söz konusu değil. Adayımız belli. Aşk ile koşan yorulmaz dedik. 2023 seçimlerinde 20 yılı aşan bir tecrübeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Şu anda ortaklıklarını açıklayamadıkları partinin de durumu ortada. Onlar nasıl bir ihanetin içinde olduklarını kendileri düşünmesi lazım. O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi. Onlar bunun kadir kıymetini bilmedi. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: "Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir. - Son Dakika
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