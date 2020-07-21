Erdoğan: "Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli...
Erdoğan: "Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli finansal girişimler konusunda önlemleri alıyoruz.
Erdoğan: "Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli finansal girişimler konusunda önlemleri alıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:45 Kaynak: AA
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