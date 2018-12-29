Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ekonomimizin Dengelenme Sürecinin Somut Emarelerini Her Alanda Görmeye Başladık.

Erdoğan: "Ekonomimizin Dengelenme Sürecinin Somut Emarelerini Her Alanda Görmeye Başladık.

1 saat önce

Erdoğan: "Ekonomimizin dengelenme sürecinin somut emarelerini her alanda görmeye başladık.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ekonomimizin dengelenme sürecinin somut emarelerini her alanda görmeye başladık. İhracatta inşallah 170 milyar dolarla rekor kırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:11 Kaynak: AA

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