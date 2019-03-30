Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ekonominin Patronu Benim, Belediye Başkanı mı Ülkenin Ekonomisini Yönetecek?"

Erdoğan: "Ekonominin Patronu Benim, Belediye Başkanı mı Ülkenin Ekonomisini Yönetecek?"

41 dakika önce

Erdoğan: "Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

Erdoğan:
Erdoğan: "Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA

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