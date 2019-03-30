Erdoğan: "Ekonominin Patronu Benim, Belediye Başkanı mı Ülkenin Ekonomisini Yönetecek?"
41 dakika önce
Erdoğan: "Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?
Erdoğan: "Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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