Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan,...
1 saat önce
Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir Türkiye
, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."
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