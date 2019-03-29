Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıkmış Ne Diyor?

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor?

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli."

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