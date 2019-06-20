Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını...
7 dakika önce
Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu
) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor"
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