Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Kalkıp Daha Mazbatasını Almadığı Bir Yerde Altına...
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Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu?
Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA
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