Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Kalkıp Daha Mazbatasını Almadığı Bir Yerde Altına...

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Kalkıp Daha Mazbatasını Almadığı Bir Yerde Altına...

12 dakika önce

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu?

Erdoğan:
Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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