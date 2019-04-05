Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Kalkıp Daha Mazbatasını Almadığı Bir Yerde Altına...

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu?

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti) Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı."

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