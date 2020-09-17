Erdoğan: Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması...
Erdoğan: Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması kaçınılmaz. Bunun için gece gündüz milletimizle olacağız"
Erdoğan: Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması kaçınılmaz. Bunun için gece gündüz milletimizle olacağız"
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması... - Son Dakika
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