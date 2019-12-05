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Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.
6 saat önce
Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir."
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