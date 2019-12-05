Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. - Son Dakika

Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

6 saat önce

Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Erdoğan:

Erdoğan: "El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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