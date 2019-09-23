Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar...
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Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar...

1 saat önce

Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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