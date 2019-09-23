Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar...
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Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor."
Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı