Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin...
1 saat önce
Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz."
1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi