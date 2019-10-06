Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin...
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Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin...

1 saat önce

Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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