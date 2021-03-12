Erdoğan: "Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız." - Son Dakika

Erdoğan: "Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız."
12.03.2021 16:19
Erdoğan: "Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır.
Erdoğan: "Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız."
Reform, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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