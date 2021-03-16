Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."

Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.' - Son Dakika

Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller