Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz." - Son Dakika

Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."

16.03.2021 15:01
Erdoğan:

Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.

Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan: 'Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.' - Son Dakika


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