Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz." - Son Dakika

Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."
16.03.2021 15:01
Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.
Erdoğan: "Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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