Erdoğan: "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz"
55 dakika önce
Erdoğan: "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz"
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