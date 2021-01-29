Erdoğan: "(Elon Musk ile görüşme) Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde...

Erdoğan: "(Elon Musk ile görüşme) Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.

Erdoğan: " (Elon Musk ile görüşme) Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar."

Elon Musk, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Elon Musk ile görüşme) Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde... - Son Dakika

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