Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Emaneti layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir
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Erdoğan: Emaneti layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir.

Erdoğan: Emaneti layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:33 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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