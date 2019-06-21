Erdoğan: Emaneti layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum" dedi.
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