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Erdoğan: "(Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası) Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur...
6 saat önce
Erdoğan: "(Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası) Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası) Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka."
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