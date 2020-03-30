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Erdoğan: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık."
6 saat önce
Erdoğan: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık.
Erdoğan: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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