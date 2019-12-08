Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. - Son Dakika

Erdoğan: "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.

6 saat önce

Erdoğan: "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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