Erdoğan: "(Endonezya'daki Tsunami) Tüm Endonezya Halkına, Türk Halkı Olarak Başsağlığı...

Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum.

Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum."

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