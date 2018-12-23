Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Endonezya'daki Tsunami) Tüm Endonezya Halkına, Türk Halkı Olarak Başsağlığı...

Erdoğan: "(Endonezya'daki Tsunami) Tüm Endonezya Halkına, Türk Halkı Olarak Başsağlığı...

1 saat önce

Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:11 Kaynak: AA

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