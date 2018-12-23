Erdoğan: "(Endonezya'daki Tsunami) Tüm Endonezya Halkına, Türk Halkı Olarak Başsağlığı...
1 saat önce
Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum.
Erdoğan: "(Endonezya'daki tsunami) Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:11 Kaynak: AA
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