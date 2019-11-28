Son Dakika Haberleri: Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
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Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:05 Kaynak: DHA
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