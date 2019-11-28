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Erdoğan endonezya savunma bakanı subianto'yu kabul etti
6 saat önce
Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul ettiANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:33 Kaynak: DHA
Erdoğan Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
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